SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 49 D 2008 16:9 Jannick gibt vor Jonas zu, dass er Anna sehr mag, und auch Jonas erkennt, dass sie ein ungewöhnlicher Mensch ist. Um Jannick in seiner Unbeholfenheit unter die Arme zu greifen beschließt er, dem Glück etwas nachzuhelfen. Durch ein Missverständnis glaubt Anna allerdings, dass Jonas sich mit ihr treffen möchte, und bereitet sich voller Vorfreude auf ein Treffen vor ... Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Franziska Matthus (Natascha Broda) Rainer Will (Armin Müller) Heike Jonca (Susanne Polauke) Maja Maneiro (Paloma Greco) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Winfried Bonengel Drehbuch: Dirk Carow