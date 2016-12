SAT.1 Emotions 08:20 bis 09:10 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 228 D 2012 16:9 HDTV Merken Laura hofft, dass durch ihre Übernahme der Klinikanteile endlich wieder Ruhe in die Belegschaft einkehrt. Doch Stefan steht der neuen Situation äußerst skeptisch gegenüber, es kommt zum Streit zwischen ihnen. Der Krieg zwischen Saskia und Isabelle um die Klinikleitung eskaliert völlig. Georg warnt Isabelle eindringlich vor der gefährlichen Gegnerin ... Shirley kümmert sich indes um den Taxifahrer, doch es gibt bei der OP überraschend Komplikationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Nova Meierhenrich (Dr. Marie Egger) Sven Waasner (Dr. Dr. Markus Lindner) Sascha Kekez (Mesut Acar) Bettina Redlich (Prof. Dr. Johanna Lindner) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern