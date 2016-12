kabel1 classics 23:50 bis 02:00 Drama Der Himmel über der Wüste GB, I 1990 Nach dem Roman von Paul Bowles 16:9 20 40 60 80 100 Merken Es ist das Jahr 1947. Das New Yorker Künstlerpaar Port und Kit hofft, auf einer Reise quer durch Marokko ihre Liebe zueinander wiederzuerwecken. Auf der Suche nach neuen Impulsen und Inspirationen, wird aus ihrer Beziehung ein Wechselspiel zwischen Anziehung und Ablehnung. Am Ende finden sie jedoch nicht die Liebe, sondern Tod und Wahnsinn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Winger (Kit Moresby) John Malkovich (Port Moresby) Campbell Scott (George Tunner) Jill Bennett (Mrs. Lyle) Timothy Spall (Eric Lyle) Eric Vu-An (Belqassim) Amina Annabi (Mahrnia) Originaltitel: The Sheltering Sky Regie: Bernardo Bertolucci Drehbuch: Mark Peploe, Bernardo Bertolucci Kamera: Vittorio Storaro Musik: Ryuichi Sakamoto Altersempfehlung: ab 12