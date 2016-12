kabel1 classics 20:15 bis 22:05 Drama Higher Ground USA 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Corinne Walker ist eine junge Frau, die im Bible Belt, einem von starkem Glauben geprägten Landstrich im Herzen der USA, aufwächst. So wie die meisten Frauen in ihrer Welt kommt sie aus einem sehr religiösen Elternhaus, heiratet früh und wird bald Mutter von drei Kindern. In der christlichen Kommune, deren Mitglied sie ist, sieht sie die Dinge jedoch kritisch und gerät in Streitigkeiten mit der Gemeinde. Dabei sucht sie in ihrem Herzen stets nach Gott. Wo ist er eigentlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vera Farmiga (Corinne Walker) Joshua Leonard (Ethan Miller) Norbert Leo Butz (Pastor Bill) Dagmara Dominczyk (Annika) Donna Murphy (Kathleen Walker) Michael Chernus (Ned) John Hawkes (CW Walker) Originaltitel: Higher Ground Regie: Vera Farmiga Drehbuch: Carolyn S. Briggs, Tim Metcalfe Kamera: Michael McDonough Musik: Alec Puro Altersempfehlung: ab 12