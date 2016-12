Am selben Abend tötet ein Killer zwei Richter des Obersten Gerichtshofs der USA. Die Jurastudentin Darby Shaw stellt eine brisante Verschwörungstheorie zu den Attentaten auf, und die Akte mit den gewagten Informationen gelangt über ihren Freund Thomas Callahan an das FBI. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse: Callahan stirbt durch eine Autobombe, und auch Darby muss um ihr Leben fürchten. Der Einzige, der ihr zu glauben scheint, ist der Journalist Gray Grantham. In Google-Kalender eintragen