sixx 23:30 bis 00:25 Serien The Royals Die Schlange, die Deines Vaters Leben stach USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der "King's Cup", das Pokalspiel zu Ehren König Simons, steht bevor und Liam sorgt dafür, dass Ted Pryce mitten im Stadion steht, als der aufgebrachten Menge klar wird, dass er Simons Mörder ist. Cyrus heiratet derweil die hochschwangere Prudence; er ist davon überzeugt , Helena damit endlich ausstechen zu können. Doch kurz nach der Geburt des Babys verschwinden Mutter und Kind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Lydia Rose Bewley (Prinzessin Penelope) Originaltitel: The Royals Regie: Mark Schwahn Drehbuch: Mark Schwahn Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12