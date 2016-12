sixx 22:30 bis 23:30 Serien The Royals Da fuhr es auf gleich einem sündigen Wesen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jaspers Ermittlungen gehen Ted Pryce auf die Nerven, und er untersagt Jasper, weiter zu ermitteln. Doch Jasper lässt sich nicht beirren. Schließlich gelangt er an bisher unbekannte Filmaufnahmen über König Simons Ermordung, auf denen der Mörder eindeutig zu identifizieren ist. Unterdessen hilft Eleanor ihrer misshandelten Freundin Imogen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Vincent Regan (King Simon) Originaltitel: The Royals Regie: Les Butler Drehbuch: Mark Schwahn Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12