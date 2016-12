sixx 20:15 bis 22:30 Liebesfilm Romeo und Julia GB, I, CH 2013 Nach einer Vorlage von William Shakespeare 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der italienischen Stadt Verona besteht bereits seit Jahrzehnten eine Fehde zwischen den Montagues und den Capulets. Bei einem Ball lernen sich ausgerechnet die beiden jüngsten Mitglieder der verfeindeten Familien kennen und lieben. Doch als Romeo Julias Cousin Tybalt bei einem Duell umbringt, wird er gezwungen, Verona zu verlassen. Währenddessen läuft Julia die Zeit davon - sie soll von ihren Eltern an einen Grafen vermählt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hailee Steinfeld (Julia) Douglas Booth (Romeo) Damian Lewis (Lord Capulet) Natascha McElhone (Lady Capulet) Paul Giamatti (Pater Lorenzo) Kodi Smit-McPhee (Benvolio) Ed Westwick (Tybalt) Originaltitel: Romeo & Juliet Regie: Carlo Carlei Drehbuch: Julian Fellowes Kamera: David Tattersall Musik: Abel Korzeniowski Altersempfehlung: ab 12