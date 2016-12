sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Liebeskrank USA 2013 2016-12-19 04:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Grippewelle legt ganz Bluebell flach. Zoe setzt die Bewohner unter Quarantäne. Der einzige Wehmutstropfen: Sie hat große Sehnsucht nach Wade, der außerhalb der Stadt mit seiner Ex-Freundin unterwegs ist. Die Quarantäne verzögert seine Rückkehr. Unterdessen legt Lavon seine Energie in den Dreh eines Imagefilms für Bluebell. Doch der Nachbarort Fillmore rückte zuerst mit dieser Idee an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Jamie King (Lemon Breeland) Scott Porter (George Tucker) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Alex Taub Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6