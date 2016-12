ProSieben 03:00 bis 03:20 Comedyserie My Boys Folge: 41 Perfekter Pokerpartner USA 2010 16:9 Merken P.J. und ihre Boys brauchen dringend einen neuen Spieler für ihre Pokerrunde, nachdem Andy mit seiner Familie nach China ausgewandert ist. Doch die Suche nach dem Unbekannten gestaltet sich etwas schwierig. Schließlich endet der Abend biertrinkend im Crowley's, wo auch über alte Zeiten philosophiert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jordana Spiro (P.J. Franklin) Kyle Howard (Bobby Newman) Reid Scott (Brendan Dorff) Michael Bunin (Kenny Morittori) Jamie Kaler (Mike Callahan) Kellee Stewart (Stephanie Layne) David Pressman (Mexican Freddy) Originaltitel: My Boys Regie: Betsy Thomas Drehbuch: Sebastian Jones Kamera: Paul Maibaum Musik: Ed Alton Altersempfehlung: ab 16

