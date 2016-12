ProSieben 22:15 bis 00:25 Show Circus Halligalli D 2016 16:9 HDTV Merken Heute blättern Joko & Klaas im Bilderbuch des Wahnsinns. Im zweistündigen Best of blicken sie auf erlesene "CIRCUS HALLIGALLI"-Momente zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf Originaltitel: Circus Halligalli