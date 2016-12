ProSieben 20:15 bis 20:40 Comedyserie The Big Bang Theory Noch so ein Weichei USA 2012 2016-12-19 00:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Howard ist völlig aus dem Häuschen: Stephen Hawking hält an der Universität einige Vorträge, und Howard wird mit der Wartung seines Rollstuhls betraut. Da Hawking Sheldons großes Vorbild ist, bettelt er Howard so lange an, bis er ihm verspricht, dem Genie eine seiner Arbeiten zum Lesen zu geben. Doch als Bedingung muss Sheldon einige Aufträge für Howard erledigen. So muss er zum Beispiel mit Howards Mutter einkaufen gehen, um ihr ein neues Kleid zu besorgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Stephen Hawking (Stephen Hawking) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Eric Kaplan, Maria Ferrari Kamera: Steven Silver Altersempfehlung: ab 6