ProSieben 14:45 bis 15:15 Comedyserie Two and a Half Men Schweinchen Glück USA 2006 2016-12-20 08:10 16:9 HDTV Merken Da Alan seinen Führerschein erneuern lassen muss, bittet er Charlie, auf Jake aufzupassen. Statt jedoch darauf zu achten, dass Jake seine Hausaufgaben macht, nimmt Charlie den Jungen mit zum Pferderennen. Er lässt Jake sogar Wetten abschließen. Als sein Neffe allerdings mehr als tausend Dollar gewinnt, rät Charlie zur Vorsicht. Er soll Alan nichts davon erzählen, sonst würde der nur das ganze schöne Geld zur Bank bringen. Doch abends erwischt Alan Jake mit dem Geld ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Joel Murray (Petey) Andrea Savage (Lena) Nadine Ellis (Jeanie) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jon Cryer Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman