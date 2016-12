kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Die Geister, die wir riefen USA 2012 2016-12-20 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Promi-Scheidungsanwalt Alton Creek bittet das CBI um Personenschutz, weil er sich bedroht fühlt. Kurz bevor Lisbon und Patrick bei ihm eintreffen, wird er durch eine Sprengladung getötet. Bei den Ermittlungen stellt das Team fest, dass für Creeks Mord gleich mehrere Personen in Betracht kommen. War es ein Mitarbeiter aus der Kanzlei, seine betrogene Ehefrau oder Gangsterboss Marx, den Creek beim Pokern um viel Geld erleichtert hat? Patrick Jane hat da so eine Ahnung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Samaire Armstrong (Summer Edgecombe) Jeff Williams (Alton Creek) Originaltitel: The Mentalist Regie: John F. Showalter Drehbuch: Ashley Gable Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12