kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Der schwarze Mann USA 2005 16:9 HDTV Merken In einem Provinznest wird ein Teenager vermisst. Die ganze Stadt verdächtigt einen jungen Mann, aber die Nachforschungen von Jack und Samantha ergeben, dass er unschuldig ist. Derweil geht die Beziehung von Samantha und Martin in die Brüche. Und Vivian kümmert sich um Reggie, der sich wiederum um seine Mutter sorgt, die bald operiert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Dwier Brown (Matt Thorpe) Andrew Cappelletti (Don Nutts) Originaltitel: Without a Trace Regie: Rob Bailey Drehbuch: Jennifer Levin Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6