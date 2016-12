kabel eins 08:25 bis 09:25 Krimiserie Navy CIS Verdacht USA 2007 16:9 HDTV Merken In einer Kleinstadt wird eine Navy-Angehörige, die aus Kuwait stammt, ermordet aufgefunden. Der NCIS ermittelt unter schwierigen Bedingungen, weil die Polizei vor Ort wichtige Spuren vernichtet hat. Der Verdacht fällt auf einen in der Stadt lebenden Iraker, mit dem sich die Ermordete kurz vor ihrem Tod getroffen hat - doch der Mann ist sauber. Aber mit ihm sind damals zwei andere Männer aus dem Irak in die USA eingereist, und die scheinen sehr fragwürdige Gestalten zu sein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Scottie Thompson (Jeanne Benoit) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12