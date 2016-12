Disney Channel 23:30 bis 00:00 Comedyserie Roseanne Werbespott USA 1992 HDTV Merken In dem Restaurant, in dem Roseanne bedient, wird ein Werbespot gedreht. Dazu braucht der Regisseur eine Durchschnittsfamilie. Natürlich sorgt Roseanne dafür, dass ihre Familie als Darsteller ausgesucht wird. Allerdings besteht der Regisseur auf einer Ausnahme: Roseanne selbst wird durch eine schlankere, werbewirksamere "Mutter" ersetzt. Das wurmt sie, doch als der Spot ausgestrahlt wird, ist von der "typischen" Familie nur noch die als Heidi herausgeputzte Darlene übrig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Maxine Lapidus, Jennifer Heath Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart