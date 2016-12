Disney Channel 08:50 bis 09:20 Trickserie Miles von morgen Folge: 4 Die Reise zum Eisplaneten / Angriff der Flickorax USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Miles befindet sich auf einer Mission, um ein eingefrorenes Fahrzeug von einem eisbedeckten Exoplaneten zurückzuholen. Als seine Schwester Loretta einen Fluss hinunter in Richtung eines Wasserfalls gespült wird, muss Miles sie retten. (b) Als die Lichter einer Ladestation auf dem dunklen Planeten Calpurnia ausgehen, müssen Miles und Loretta ihr Raumschiff - und ihre Familie - vor den Licht-fressenden Flickorax-Außerirdischen retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miles from Tomorrowland Regie: Michael Daedalus Kenny