SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der Tod eines Architekten USA 1993 2016-12-20 11:40 Merken Jessica unterstützt ihre Freundin Margaret Johnson bei einer Bürgerinitiative, die sich darum bemüht, ein historisches Gebäude vor dem Abriss zu bewahren. Die Brüder Eugene und Walter Gillrich wollen anstelle des alten Gebäudes ein Apartmenthochhaus errichten. Als Eugene ermordet aufgefunden wird, geraten Mitglieder der Bürgerinitiative unter Verdacht. Da Fingerabdrücke von Margaret am Tatort gefunden werden, gerät diese in Bedrängnis. Jessica beginnt zu ermitteln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Hallie Foote (Margaret Johnson) Kevin Kilner (Eugene Gillrich) Robert Pine (Walter Gillrich) Ray Abruzzo (Mike LaRocca) Jeff Conaway (Nolan Walsh) Barbara Babcock (Carol Collins) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Donald Ross Kamera: Ron Vargas Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 6