SAT.1 Gold 14:15 bis 15:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Eine Frage des Gewissens USA 1994 Sully will nicht länger der Indianerbeauftragte der Regierung sein. Daher macht er sich auf den Weg in die Stadt, um seinen Posten abzugeben. Doch er wird aufgehalten: Loren liegt schwer verletzt in der Wildnis und braucht dringend Sullys Hilfe. Zu Hause hat Dr. Quinn alle Hände voll mit Brian zu tun. Der Junge ist wild entschlossen, einen Flugapparat zu bauen - ungeachtet der Risiken. Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Jim Knobeloch (Jake Slicker) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: James Keach Drehbuch: Kevin Arkadie Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12