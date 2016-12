SAT.1 Gold 11:35 bis 12:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Tödliche Begierde USA 1993 Merken Sibilla Stone, eine erfolgreiche Autorin, lässt sich in Cabot Cove nieder, um einen Roman zu schreiben. Als sie eines Tages zu einer Party nicht erscheint, machen sich die Gäste auf die Suche nach ihr. Die Autorin kann gerade noch rechtzeitig vor dem Ertrinken gerettet werden. Jessica bemerkt, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt haben kann. Als später Marian Kings Leiche gefunden wird, stellt sich die Frage, ob es der Mörder nicht eigentlich auf Sibilla abgesehen hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Carroll Baker (Sibilla Stone) Jennifer Parsons (Peggy Reed) Andrea Roth (Valerie Hartman) Yvonne Suhor (Marian King) B.J. Ward (Chairwoman) John David Bland (Colin Burnham) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Robert M. Williams Jr. Drehbuch: Chris Manheim Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6