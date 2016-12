ZDF neo 23:15 bis 00:35 Komödie Sterben für Anfänger USA, D, GB, NL 2007 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Leben gibt es gute und schlechte Tage. Heute ist ein außerordentlich schlechter Tag in Daniels Leben, denn es ist die Beerdigung seines Vaters. Besonders als er feststellen muss, dass der Leichnam im Sarg gar nicht sein Vater ist. Doch das ist noch lange nicht alles, was auf Daniel wartet. Während der Verlobte seiner Cousine auf der Trauerfeier im Drogenrausch randaliert, will ein unbekannter Gast Schweigegeld erpressen, da er mit sexuell pikanten Fotos des Verstorbenen aufwarten kann?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Daniel) Peter Dinklage (Peter) Ewen Bremner (Justin) Kris Marshall (Troy) Alan Tudyk (Simon) Andy Nyman (Howard) Rupert Graves (Robert) Originaltitel: Death at a Funeral Regie: Frank Oz Drehbuch: Dean Craig Kamera: Oliver Curtis Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 6