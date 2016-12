ZDF neo 11:30 bis 12:15 Krimiserie Küstenwache Folge: 181 Bittere Wahrheit D 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Einbruchserie hält die Ostseeküste in Atem: Fast wöchentlich werden Yachten in ihren Winterlagern aufgebrochen, und dabei kommen wertvolles Zubehör und technisches Gerät abhanden. Die Landespolizei fahndet nach den Tätern und bittet die Küstenwache um Mithilfe. Tatsächlich finden sie auf der Ostsee eine verlassene Motoryacht. Ihr Besitzer, Bootshändler Ole Reuter aus Neustadt, wird kurz darauf tot aus dem Wasser gefischt. Julia Reuter ist über den Tod ihres Mannes erschüttert. Auf Nachfrage bestätigt sie, schwanger zu sein, die Küstenwachler hatten ein zerrissenes Ultraschallbild an Bord der Yacht gefunden. Julia sagt aus, ihr Mann hätte erst kürzlich Streit mit einem angestellten Mechaniker aus seinem Bootshandel gehabt, Thorsten Heise. Doch dieser hat für die Tatzeit ein Alibi und streitet die Auseinandersetzung mit seinem Chef vehement ab. Bei der Durchsuchung von Reuters Büro findet die Crew das letzte Blatt eines Tischkalenders und Reuters Kundenliste - und ist überrascht. Fast jeder dritte, der bei Reuter eine Yacht gekauft hatte, ist in den vergangenen Wochen und Monaten Opfer der Serieneinbrecher geworden. Damit scheint klar: Ole Reuter muss etwas damit zu tun gehabt haben. Möglicherweise ist auch Mechaniker Thorsten Heise in die Sache verwickelt, denn sein Alibi stellt sich als falsch heraus. Oder steckt der ominöse "RF" hinter den Einbrüchen, mit dem Reuter sich laut den Kalendereintragungen regelmäßig in Stralsund getroffen hat? Asmus ermittelt, wer sich hinter "RF" verbirgt: ein gewisser Rainer Freitag. Vor Ort in Stralsund zeigen die Ermittlungen plötzlich in eine ganz andere Richtung, anscheinend waren Ole Reuter und Rainer Freitag ein und dieselbe Person. Der tote Bootshändler hat vermutlich bereits seit Jahren ein Doppelleben geführt. Wussten Julia Reuter und Freitags erste Ehefrau Eva voneinander? Für Kapitän Ehlers sind beide Ehefrauen verdächtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Annekathrin Bach (Leonie Stern) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Originaltitel: Küstenwache Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Angela Strunck Kamera: Christian Klopp Musik: Carsten Rocker