ZDFinfo 02:50 bis 03:30 Dokumentation Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sterne GB 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Alles um uns herum ist vor Jahrmillionen aus dem explodierenden Kern eines Sterns entstanden. Jedes Atom, jedes Element - alles besteht aus Sternenstaub. Doch über kurz oder lang werden die Sterne sterben. Was passiert dann mit unserer Erde? Die Dokumentation wirft einen Blick ins Weltall und erklärt die Zusammenhänge stellarer Evolution. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works Altersempfehlung: ab 6

