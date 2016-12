ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Unser Universum Sind wir allein im All? USA 2009 2017-01-08 09:45 Stereo 16:9 Merken Seit Tausenden von Jahren fragt sich die Menschheit: Sind wir die einzigen vernunftbegabten Wesen der Schöpfung? Gibt es vielleicht irgendwo Welten, in denen uns ähnliche Wesen existieren? Und: Werden wir sie eines Tages treffen können? Im 21. Jahrhundert scheinen Antworten auf all diese Fragen greifbar. Die klügsten Köpfe der Astrophysik und der theoretischen Physik begeben sich auf die Suche nach außerirdischem Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Known Universe Altersempfehlung: ab 12