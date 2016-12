ZDFinfo 14:15 bis 15:00 Dokumentation Reiseführer durch die Galaxie Saturn USA 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Abenteuerurlaub auf dem Mars, ein verlängertes Wochenende auf dem Jupiter oder Flitterwochen auf der Venus. Wer weiß, was in Zukunft möglich sein wird? Werden wir auf fremden Planeten leben? Fest steht: Den Reiseführer für interplanetare Fernreisen gibt es schon heute - in Form der sechsteiligen Reihe "Reiseführer durch die Galaxie". Mit Hilfe fotorealistischer Computertricks werden die Sehenswürdigkeiten des Sonnensystems vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Traveller's Guide To the Planets