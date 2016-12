Silverline 20:15 bis 21:45 Horrorfilm Dead Snow N 2009 20 40 60 80 100 Merken 8 Medizinstudenten machen einen Wochenend-Tripp in die Berge Norwegens. Kaum an der Hütte angekommen treffen sie auf einen unheimlichen alten Mann der die Gruppe vor dieser Gegend warnt. Das Böse lauere in Gestalt einer SS Armee in den eisigen Bergen. Aber wer nimmt so etwas schon ernst und die 8 lassen den alten Mann unter Gelächter ziehen. Doch schnell wird klar, dass es keine Gruselgeschichte war und ein erster Untoter SS-Zombie steht bei Ihnen vor der Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vegar Hoel (Martin) Stig Frode Henriksen (Roy) Charlotte Frogner (Hanna) Lasse Valdal (Vegard) Evy Kasseth Røsten (Liv) Jeppe Beck Laursen (Erlend) Jenny Skavlan (Chris) Originaltitel: Dead Snow Regie: Tommy Wirkola Drehbuch: Stig Frode Henriksen, Tommy Wirkola Kamera: Matthew Bradley Weston Musik: Christin Wibe Altersempfehlung: ab 18