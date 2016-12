Silverline 13:40 bis 15:25 Krimi Out of Season D, RUM, GB, USA 2004 20 40 60 80 100 Merken Simon, ein junger Reisender, muss den Winter in einem kleinen, amerikanischen Küstendorf verbringen, welches außerhalb der Saison einer Totenstadt gleicht. Zunächst freundet sich der Außenseiter mit einem ehemaligen Einbrecher (Dennis Hopper) an, der ein schuldbeladenes und zurückgezogenes Dasein fristet. Je näher Simon den Einwohnern kommt, die sich langsam an ihn gewöhnen, desto mehr gerät er in eine Spirale aus Eifersucht, Betrug und Mord. Bald spielt Simon eine zentrale Rolle in einem Geflecht aus Geschichten, dem er nicht mehr entkommen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Hopper (Harry Barlow) Gina Gershon (Eileen Phillips) Jordan Frieda (Pierre) Dominique Swain (Kelly Phillips) Jim Carter (Michael Philipps) William Armstrong (Fraser MacDonald) David Murray (Simeon Guant) Originaltitel: Out of Season Regie: Jevon O'Neill Drehbuch: Jevon O'Neill Kamera: Nic Morris Musik: Guy Farley Altersempfehlung: ab 16