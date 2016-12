MDR 11:45 bis 12:30 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 739 Urteile und Vorurteile D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die 17-jährige Caro Meinhardt wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Sie hat massiv Blut verloren und ist kaum ansprechbar. Während Kathrin Globisch die Behandlung übernimmt wird schnell klar, dass das Mädchen vor kurzem ein Baby geboren hat. Offensichtlich fand die Entbindung ohne ärztliche Hilfe statt. Hans-Peter Brenner ist beunruhigt, da das Neugeborene nicht mit der Mutter in die Klinik gebracht wurde. Vermutlich muss auch der Säugling dringend ärztlich versorgt werden. Da die junge Mutter nach der OP immer noch im künstlichen Koma liegt, kann sie Brenners dringende Fragen nicht beantworten. Also macht er sich gemeinsam mit Schwester Ulrike auf die Suche. Werden sie den Säugling noch rechtzeitig finden? Um die Qualitätsstandards zu überprüfen, wurde ein Kliniktester in die Sachsenklinik eingeschleust. Nur Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt ist eingeweiht. Zunächst ist sie voller Selbstbewusstsein, was die Qualität der Sachsenklinik angeht. Was soll der Tester anderes herausfinden, als dass die Sachsenklinik perfekt ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) Arzu Bazman (Arzu Ritter) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Anja Nejarri (Dr. Lea Peters) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Ursula Karusseit (Charlotte Gauss) Rolf Becker (Otto Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Marc Christian Weber, Kai-Uwe Schulenburg Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia