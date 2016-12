MDR 05:50 bis 06:20 Regionales Unterwegs in Thüringen Unterwegs in Eisenach Unterwegs in Eisenach D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Es ist ein gemütliches Städtchen. Nicht zu groß, nicht zu klein, mit schmucken Häusern und hübschen Gässchen. Und doch wurde hier Weltgeschichte geschrieben. Unterwegs-Reporterin Steffi Peltzer-Büssow ist in Eisenach unterwegs und kommt nicht an den "Klassikern" vorbei. Die Wartburg, das Bach- und das Lutherhaus sind nach wie vor aktuell und ihre Ausstellungen beeindruckend modern gestaltet. Und dann entdeckt sie im Bekannten Neues. Oder wussten sie, dass es neben der großen noch eine "kleine Wartburg" gibt. Vis á vis im größten zusammenhängenden Villenviertel Deutschlands - quasi ein steinernes Lexikon der Baustile um 1900. Dort führt sie Stadtführerin Ina Conrad u.a. durch die Villa Fritz Reuters, die der Dichter im Stil der Neorenaissance bauen ließ, mit Blick auf die Wartburg. Dort ist Steffi Peltzer-Büssow auf dem historischen Weihnachtsmarkt unterwegs und trifft einen Mann, der Luther, die Heilige Elisabeth und Bach zum Vernaschen feilbietet. Am Fuße der Wartburg erkundet sie die Geschichte des Wartburgs im Eisenacher Automobilmuseum, findet das wahrscheinlich schmalste bewohnte Fachwerkhaus Deutschlands, erfährt vom "Stadtführer mit den roten Schuhen" mehr über das einstige "Kurwesen" der Stadt, taucht ein in die bizarr-romantische Welt der "Landgrafenschlucht" und mit Reinhard Lorenz in der "Alten Mälzerei" in die Welt des Jazz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unterwegs in Thüringen