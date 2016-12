NDR 23:55 bis 01:25 Krimi Polizeiruf 110 Taxi zur Bank D 1995 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Susanne und Max sind jung, verliebt und hungrig nach Leben. Ihr Dasein begreifen sie als übermütiges Spiel, und der Banküberfall, den sie gemeinsam begehen, ist nur ein Teil davon. Die Fahnder Groth und Hinrichs ermitteln und konzentrieren die Untersuchungen immer mehr auf den Taxifahrer Harry, der zwar ein Motiv hätte und das Pärchen zum Tatort chauffierte, aber gewiss nicht der Täter ist. Unterdessen genießen Max und Susanne ihren Traum vom erbeuteten Reichtum. Doch Harry, der auf eigene Faust zu ermitteln beginnt, findet die beiden. Er will, da er ohnehin schon von der Polizei verfolgt wird, an der Beute beteiligt werden. Aus dem Spiel wird blutiger Ernst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Steimle (Jens Hinrichs) Kurt Böwe (Kurt Groth) Karl Kranzkowski (Harry) Yasmina Ahcene-Djaballah (Susanne) Oliver Boettcher (Max) Gabriele Völsch (Juliane) Hanna Petkoff (Ursula) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Manfred Stelzer Drehbuch: Manfred Stelzer, Oliver G. Wachlin Kamera: David Slama, Jochen Moess Musik: Reinhard Schaub-Miesemann