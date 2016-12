NDR 20:15 bis 21:00 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Knusprige Ente: bratfertig vom Discounter / Router kaputt: wie gut sind IT-Hilfsdienste? / Reisegepäck: Wer haftet bei Schaden? / Christbaumständer im Test: Worin hat die Tanne den besten Stand? / mediaspar.tv: Ärger für Kunden / Weihnachtsverpackungen: teurer Spaß D 2016 2016-12-19 22:10 Stereo Untertitel HDTV Merken Weihnachtsbaumständer: Welcher ist wirklich kippsicher? Es ist jedes Jahr das gleiche Theater: Wie kommt der Baum in den Ständer? Und vor allem: Steht er am Ende auch stabil und gerade? Viele Christbaumständer versprechen eine einfache Handhabung, und manche sogar durch einen integrierten Wassertank eine längere Haltbarkeit des Baumes. Doch was ist dran an den Versprechungen? "Markt" will's wissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt