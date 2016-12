NDR 11:40 bis 12:10 Dokumentation Typisch! Von der Kombüse zum Landgasthof D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Von wegen Waldesruh, bei Klaus Koops geht es ganz schön hektisch zu. Der 78-Jährige ist jahrelang zur See gefahren und wurde dann doch zur "Landratte". Nach dem Tod seiner Eltern übernahm er den Landgasthof in Hamfelde, seit 1871 im Familienbetrieb. So ganz kann er sich nicht von der Seefahrt trennen, das Interieur seines Festsaales stammt aus dem Luxusliner "Hanseatic" und er selbst versteht sich als "Steuermann" des familiären Landgasthofes. Sein Kurs: heimische Produkte aus dem eigenen Wildpark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Typisch! Regie: Carolin Rabe