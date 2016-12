NDR 08:10 bis 09:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2597 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Wütend entwendet William Desirée die Akte seines Vaters und lässt deren Rechtfertigungsversuche an sich abprallen. Clara kann gerade noch verhindern, dass William Adrian von Desirées Aktion erzählt. Adrian muss derweil erkennen, dass Hagen tatsächlich ein Auftragskiller war. Desirée ist erleichtert, dass William sie nicht verraten hat und spielt vor ihrem Mann die mitfühlende Ehefrau - doch dann begreift Adrian, dass Desirée ihm die Beweise unterschlagen wollte und es kommt zum Streit. Clara und William küssen sich unterdessen in einem nahen Moment zum ersten Mal - Als ihr letzter Versöhnungsversuch mit Oskar scheitert, lässt die verzweifelte Tina es endlich zu, dass David sie tröstet. Naomi bringt Natascha auf die Idee, ihr Buch im Selbstverlag zu veröffentlichen. Als Michael Natascha vorschlägt, vorerst nur mit einer kleinen Auflage zu starten, verzichtet seine Frau trotzig auf seine Unterstützung. Nach dem Fiasko mit der Überwachungskamera macht sich Werner ernüchtert auf die Reise zu einem Golfturnier. André ist jedoch fest entschlossen, Beatrice den Diebstahl des Fabergé-Eis nachzuweisen. Er überzeugt Melli, die Überwachungskamera erneut in Beatrices Zimmer zu platzieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Michael N. Kühl (David Hofer) Louisa von Spies (Desirée Lechner) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Robin Ziegler, Joscha Valentin