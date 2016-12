Phoenix 23:15 bis 00:00 Dokumentation ZDF-History Das Geheimnis von Loch Ness D 2015 Merken Die Dokumentation begleitet ein Expertenteam auf seiner Spurensuche nach "Nessie": einem urzeitlichen Ungeheuer, das in den Tiefen des schottischen Sees sein Unwesen treiben soll. Doch was steckt tatsächlich hinter den "Monster"-Sichtungen von Loch Ness? Leben hier längst ausgestorben geglaubte Tierarten, die einem Ungeheuer ähneln? Oder sind es am Ende nur Strömungen und Wellen, die dem Auge einen Streich spielen? Erstmals haben Psychologen die Augenzeugenberichte vergangener Jahrhunderte umfassend ausgewertet und zeigen, welchen Einfluss Abenteuerlust und Aberglaube auf die eigene Wahrnehmung haben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History Regie: Sam Barrigan Talip/Martin Pupp