TNT-Serie 02:25 bis 03:05 Krimiserie Monk Mr. Monk kauft ein Haus USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Monks Therapeut Dr. Kroger ist an einem Herzinfarkt gestorben. Der Detektiv ist dementsprechend verzweifelt - zumal seine Nachbarin ihm obendrein mit nächtlichen Klavierübungen den Schlaf raubt. Da kommt ein neuer Fall gerade recht: Der 89-jährige Joseph Moody war an den Rollstuhl gefesselt und starb bei einem Treppensturz. Beim Besuch vor Ort interessiert sich Monk nicht nur für die mysteriösen Todesumstände des Mannes, sondern auch für dessen außergewöhnlich sauberes Haus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Traylor Howard (Natalie Teeger) Katherine Kendall (Cassie Drake) Ivo Nandi (Honest Ramone) Brad Garrett ("Honest" Jake Phillips) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: Andy Breckman Kamera: Joe Penella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 149 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 94 Min. Gotthard (1)

Drama

ZDF 01:50 bis 03:20

Seit 74 Min.