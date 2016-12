TNT-Serie 23:50 bis 00:40 Krimiserie Lilyhammer Showdown N, USA 2014 16:9 Merken Frank hat Probleme: Tommy, der aufsässige Neffe von Onkel Sal, hat sich in seinem Revier eingenistet und sorgt für Ärger. Auch Torgeir macht dem Mafiosi Sorgen. Der möchte nämlich mit Brigitte auf eine Alpaca-Farm ziehen und bei Frank aussteigen. Auch Jan hat Sorgen: Er hatte sich bereits auf ein schönes Wochenende mit Reidun gefreut, als er erfährt, dass Dag aus dem Koma erwacht ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Fausa (Torgeir Lien) Fridtjov Såheim (Jan Johansen) Steinar Sagen (Roar Lien) Marian Saastad Ottesen (Sigrid Haugli) Nils Jørgen Kaalstad (Dag Solstad) Robert Skjærstad (Roy 'Fingern' As) Tommy Karlsen (Arne 'MC') Originaltitel: Lilyhammer Regie: Steven Van Zandt Drehbuch: Anne Bjørnstad, Jadranko Mehic, Eilif Skodvin, Tomas Solli, Steven Van Zandt