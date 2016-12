TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Krimiserie Murder in the First Schöner Standpunkt USA 2015 16:9 Merken Die Fahndung nach dem flüchtigen Attentäter erweist sich als schwieriger als gedacht. Als Terry zum Lieutenant befördert wird, muss er bald feststellen, dass sein neuer Posten mit anspruchsvolleren Pflichten verbunden ist als erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taye Diggs (Terry English) Kathleen Robertson (Hildy Mulligan) Laila Robins (Jamie Nelson) Emmanuelle Chriqui (Raffi Veracruz) Ian Anthony Dale (Jim Koto) Currie Graham (Mario Siletti) Raphael Sbarge (David Molk) Originaltitel: Murder in the First Regie: Jesse Bochco Drehbuch: Steven Bochco, Eric Lodal, Robert Munic Musik: H. Scott Salinas