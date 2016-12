TNT-Serie 14:50 bis 15:35 Serien Revenge Wahnsinn USA 2014 16:9 Merken Durch Rückblenden wird erklärt, wie sich Malcolm Black und David einst kennenlernten und wie Malcolm Emilys Vater erpressen konnte. Nun will sich David an Black rächen. Emily findet heraus, dass Louise seit Langem von ihrer Familie mit Medikamenten versorgt wird, um so ihr Erbe kontrollieren zu können. Victoria ist gezwungen, Margaux die Wahrheit über Emily zu erzählen, was Ben zufällig mithört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Originaltitel: Revenge Regie: Matt Shakman Drehbuch: Sallie Patrick

Jetzt im TV D'Artagnans Tochter

Abenteuerfilm

ARTE 14:00 bis 16:05

Seit 60 Min. Stargate

SciFi-Serie

Tele 5 14:16 bis 15:16

Seit 44 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 14:30 bis 15:15

Seit 30 Min. Universum

Dokumentation

3sat 14:40 bis 15:25

Seit 20 Min.