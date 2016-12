KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Eine Party im Nirgendwo D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Party im Nirgendwo : Guten Morgen, Rockstars! Die erste Übernachtung auf der "Tour de Brandenburg" haben Lissi, Leo, Luca, Marcel und Julian hinter sich gebracht zeltend auf Lars' Hof, mitten im "gefühlten Nirgendwo" der Prignitz. Alle freuen sich auf den gemeinsamen Gig mit AberHallo am Abend, doch wie bei jeder anderen Band auf Tour, so warten auch auf die INGREDIENTS zahlreiche weitere Aufgaben, die es neben dem Leben "on the road" zu bewältigen gilt: Jeder der Fünf ist gebeten, für den Auftritt bei einem Charity-Konzert in zwei Tagen ein eigenes Band-Shirt zu gestalten für Luca eine kaum zu bewältigende Hürde, da er mit Malen und Zeichnen seit jeher auf Kriegsfuß steht? Auch die Checkliste, was so alles zu einem Bandleben dazugehört, will weiter abgearbeitet werden - und "eigene Bandfotos" stehen immer noch ganz oben auf dem Zettel. Die Fünf brechen zu einer Reise auf die INSL Kyritz auf, um sich dort als Band abzulichten. Schnell stellen die INGREDIENTS jedoch fest, dass es nicht so einfach ist, sich auf ein geeignetes Motiv zu einigen? Zurück in Blumenthal treffen die Fünf auf AberHallo, "Deutschlands beste Schülerband", mit der die INGREDIENTS gemeinsam einen großen Auftritt in Shanghai bestreiten sollen. Als die Regensburger Band schon beim Soundcheck mit beeindruckender Energie auf der Bühne steht, erkennt Sängerin Lissi, dass ihre eigene Band noch so einiges aufzuholen hat? Band-Tipp dieser Folge: Wanda, I Am Jerry, AnnenMayKantereit, Josh Klinghoffer und Tiemo Hauer zum Thema "Aufgaben verteilen" Statements von I Am Jerry, Jennifer Rostock und Sportfreunde Stiller zum Thema "Bandfotos" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin