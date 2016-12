Hessen 08:30 bis 09:00 Regionales herkules Lebkuchen D 2016 2016-12-20 04:25 HDTV Live TV Merken Wenn es nach Zimt und Honig duftet, dann ist Lebkuchenbacktag in der Bäckerei Ballmaier in Fulda. In der Traditionsbäckerei wird "Herkules"-Moderator Andreas Gehrke in die Geheimnisse der Weihnachtsbäckerei eingeweiht: Gemeinsam mit Bäckermeister Dietrich Friesen und Konditormeister Harald Schneider baut er ein riesiges Lebkuchenhaus als Advents-Geschenk für kranke Kinder. Ein süßes Kunstwerk - und eine echte "Herkules"-Aufgabe, da zu widerstehen - Kunterbunte Dachziegel, Schnee aus Puderzucker und alles zum Anbeißen. Für die Kinder im Klinikum in Fulda gibt es kein Halten mehr. Staunende Blicke, große Kinderaugen - und es dauert nicht lange, bis die erste Zuckerstange angeknabbert ist. "Für die Kinder ist das eine Riesenfreude. Und wer sich freut, wird auch schneller wieder gesund", weiß Prof. Dr. Reinald Repp, Leiter der Kinderklinik in Fulda. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Gehrke Originaltitel: Herkules