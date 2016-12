Niederlande 1 20:30 bis 21:15 Sonstiges Radar Extra Het beroepsonderwijs: Ze denken dat ik dom ben. Deel 1 NL 2016 HDTV Merken Een VMBO-advies wordt niet door alle ouders met enthousiasme ontvangen. Waarom is dat? En wat betekent dat negatieve imago voor de leerlingen? Antoinette Hertsenberg onderzoekt het Nederlandse beroepsonderwijs. Hoe zit het systeem in elkaar en hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen weer gelijke kansen krijgen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Antoinette Hertsenberg Originaltitel: Radar Extra