Planet Wissen Heimatmusik reloaded - So klingt Deutschland D 2015 Deutsche Heimatmusik hatte jahrelang ein schlechtes Image. Warum eigentlich, fragte sich der neuseeländische Musiker Hayden Chisholm. Er hat sich in ganz Deutschland auf die Suche nach der traditionellen Musik begeben. Seine Entdeckung überrascht nicht nur ihn: denn jenseits von Musikantenstadl, volkstümlicher Musik und Schlagermusik findet er Volksmusik im besten Sinne. Musik, die aus der Region kommt, von wenigen Menschen noch gepflegt wird, Musik, die bewegt, überrascht, aber kein bisschen verstaubt klingt. Und: Er hat viele Menschen gefunden, die gern Volkslieder singen - junge und alte. Gemeinsames Singen, ob Volkslieder oder andere Songs, ist Trend geworden. Und warum? Weil es glücklich macht - sagt zumindest der Musikpsychologe Karl Adamek. Moderation: Jo Hiller