Trickserie Xmas-Xpress Mexiko D 2016-12-20 Ole und sein Partner Skip betreiben in der Nähe des Nordpols einen Weihnachts- Kurierdienst, den XmasXpress. In 26 Episode á 3 Minuten erzählten sie Geschichten von früheren Aufträgen. Jede Geschichte bezog sich auf die Weihnachtsbräuche eines anderen Landes und einen dabei hoffnungslos vergeigten Auftrag. Ein Auftrag nach Mexiko steht an. Aus voller Vorfreude auf die anstehende Reise, will Skip, Ole mit einer gefüllten Pinata Überraschen, um sein damaliges Missgeschick verblassen zu lassen. Ole zögert erst, da er beim Anblick der Pinata sofort an eine große Rechnung erinnert wird, aber seine Fresslust siegt. Doch die Überraschung am Ende ist groß. Originaltitel: Xmas Xpress