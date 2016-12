ARD alpha 11:00 bis 12:00 Magazin Planet Wissen Wolfgang Kaleck - Im Namen der Menschenrechte D 2016 16:9 Live TV Merken Nur drei Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen 1945 in New York verkündet die Vollversammlung am 10. Dezember 1948 die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte". Die dreißig Artikel der Erklärung dienen fast allen Völkern bis heute im weltweiten Kampf um die Würde und die Rechte des Menschen als gemeinsame Orientierung. 147 Staaten haben sich bisher zur Allgemeinen Menschenrechtserklärung bekannt. Dennoch werden Menschen weltweit gefoltert, versklavt, vertrieben und ihrer Bürgerrechte beraubt. Der Berliner Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck versucht diejenigen vor Gericht zu bringen, die die Menschenrechte verletzen. Dabei arbeitet er mit Menschenrechtlern in aller Welt zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Originaltitel: Planet Wissen