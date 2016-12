3sat 03:05 bis 04:10 Komödie Laurel & Hardy - Wüstensöhne USA 1933 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Stan und Ollie haben feierlich geschworen, am Jahrestreffen ihres Männerbunds "Wüstensöhne" in Chicago teilzunehmen. Doch im Gegensatz zu Stans Gattin hat Mrs. Hardy sehr wohl etwas dagegen. Sie beharrt auf einem gemeinsamen Urlaub im Gebirge. Um dennoch beim Treffen erscheinen zu können, simuliert Ollie einen Nervenzusammenbruch und lässt sich von einem zuvor eingeweihten Arzt eine Erholungsreise nach Honolulu verschreiben, Frau Hardy hasst Schiffe. Sie verträgt keine Fahrt mit dem Schiff. So wird Stan flugs als Ersatzbegleitperson auserkoren, und die beiden Freunde können sich unbehelligt nach Chicago absetzen. Das Schicksal will es jedoch, dass ausgerechnet das Schiff, mit dem sie angeblich Richtung Honolulu unterwegs sind, untergeht. Während die beiden Ehefrauen voller Panik versuchen, näheres über den Verbleib ihrer scheinbar verunglückten Gatten in Erfahrung zu bringen, kehren Stan und Ollie gut gelaunt vom Jahrestreffen der "Wüstensöhne" zurück. Eine turbulente Komödie mit einfallsreichen Gags - unnachahmlich präsentiert vom genialen Komiker-Duo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stan Laurel (Stan) Oliver Hardy (Ollie) Charley Chase (Charley) Mae Busch (Lottie) Dorothy Christy (Betty) Lucien Littlefield (Dr. Horace Meddick) Originaltitel: Sons of the Desert Regie: William A. Seiter, Lloyd French Drehbuch: Byron Morgan Kamera: Kenneth Peach Musik: Marvin Hatley Altersempfehlung: ab 6