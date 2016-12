3sat 21:15 bis 22:25 Komödie Laurel & Hardy - Die lieben Verwandten USA 1936 Nach der Kurzgeschichte "The Money Box" William W. Jacobs 2016-12-19 05:10 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während Stan und Oliver gutbürgerlich leben und verheiratet sind, erhalten ihre tot geglaubten Zwillingsbrüder, beide Matrosen und schwarze Schafe ihrer Familien, Landurlaub. Durch Verwechslungen schlittern die einen in Ehekrisen, die anderen durch einen kostbaren Ring in Schwierigkeiten. - Eine verzwickte Doppelgänger-Groteske mit Laurel und Hardy, die mit damals ungewöhnlichem Aufwand produziert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stan Laurel (Stan) Oliver Hardy (Ollie) Alan Hale (Joe Grogan) Sidney Toler (Schiffskapitän) James Finlayson (Finn) Betty Healy (Betty Laurel) Daphne Pollard (Daphne Hardy) Originaltitel: Our Relations Regie: Harry Lachman Drehbuch: Richard Connell, Felix Adler Kamera: Rudolph Maté Musik: Leroy Shield Altersempfehlung: ab 6

