3sat 05:50 bis 06:10 Dokumentation Fischraub in der Südsee Haijagd rund um Palau D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Fischalarm auf Palau. Das Inselparadies in der Südsee ist ein Hotspot der illegalen Haijagd. Die hemmungslose Überfischung hat gravierende Folgen für alles Leben im Meer. Auf den Schwarzmärkten in Taiwan oder Hongkong bieten Händler allein für die Haiflossen viele Hundert Dollar. Pro Jahr werden weltweit rund 100 Millionen Haie getötet. Doch wo die Haie fehlen, geht das ökologische Gleichgewicht im Meer verloren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fischraub in der Südsee - Haijagd rund um Palau