Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Amsterdam NL 2016 HDTV Merken Amsterdam maakt zich klaar voor Kerst. En dat is te zien! De gigantische kerstboom op de Dam in het centrum van Amsterdam is niet te missen. Bob Croese is er al jaren verantwoordelijk voor om de 21 meter hoge boom op de Dam te krijgen. Zou het hem weer lukken dit jaar? Bert Hillhorst viert eigenlijk altijd een beetje Kerst. Het hele jaar door zoekt hij mooie en bijzondere kerststallen. Inmiddels heeft hij er zeker vijfhonderd verzameld. Een keer per jaar zijn ze te zien tijdens een tentoonstelling in de Hofkerk in Amsterdam. En Hella kijkt wie er - zo vlak voor Kerst - in Amsterdam wel een beetje geloof, hoop of liefde kan gebruiken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirjam Bouwman, Henk van Steeg, Kefah Allush, Bert van Leeuwen, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde