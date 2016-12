Niederlande 2 14:25 bis 15:20 Sonstiges De Reünie Special: De vluchtelingen van 2015 weer bij elkaar NL 2016 HDTV Merken Nog nooit komen er zoveel vluchtelingen naar Nederland als in 2015. Hun vlucht in de bootjes en hun ontvangst in Nederland beheersen het nieuws. Maar hoe is het daarna met ze gegaan? De Reünie volgde 25 van deze vluchtelingen een jaar lang en brengt ze weer samen op de plek waar ze toen werden ondergebracht: de Jaarbeurs in Utrecht. Patrick Lodiers spreekt met de vluchtelingen openhartig over hun verblijf in Nederland het afgelopen jaar. Hoe ze soms moedeloos werden van het wachten en van het steeds wisselen van opvanglocatie. Maar ook hoe ze muziek hebben gemaakt. Ze laten zien hoe graag ze de taal en een vak willen leren, maar ook hoe ze kennismaken met mensen die de vluchtelingen het liefst bij de grens zouden tegenhouden. Alle sentimenten die leven bij de vluchtelingenopvang komen aan bod. Tamer laat zien hoeveel energie er in sommige vluchtelingen zit. Hij ontvlucht Syrië als hij dreigt vermoord te worden wegens kritiek op de overheid. Nu probeert hij zijn vrouw Safa en hun 2 kinderen naar Nederland te halen. Dat lukt. De Reünie volgt Safa na haar afscheid van familie en vrienden in Syrië, op haar reis via Libanon naar Schiphol waar ze Tamer weer in de armen kan sluiten. Rafeek kreeg een speciaal welkom in Nederland: hij vindt onderdak bij een gastgezin. Samen met de kinderen in het gezin kijkt hij de kinderprogramma op tv en zo zijn woordjes Nederlands leert. De Reünie volgt Rafeek in het gezin en hoort van de ouders waarom ze Rafeek in huis namen. Rasheed, Mahmoud en Muayd zijn al vrienden in Damascus sinds hun jongste jeugd.. Om aan een oproep voor het leger te ontsnappen ontvluchten ze Syrië om na een gevaarlijke bootreis in Lesbos aan te komen. Met boot, trein en auto bereiken ze uiteindelijk Utrecht. De vlucht heeft de 3 vrienden dichter bij elkaar gebracht, maar in Nederland worden ze uit elkaar gehaald. Met Patrick Lodiers gaan ze op pad om in Hongarije en Lesbos te vertellen over hun vlucht en de verwachtingen die ze toen hadden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Lodiers Originaltitel: KRO De reünie